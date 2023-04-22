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Коммерческая недвижимость в Daugu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Rimenai, Литва
Коммерческая
Rimenai, Литва
254 м²
€ 26,000
Продается двухэтажное здание с действующим магазином. Здание находится недалеко от деревни М…
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