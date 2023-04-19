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Купить коммерческую недвижимость в Дарбенай, Литва

1 объект найдено
Коммерческаяв Дарбенай, Литва
Коммерческая
Дарбенай, Литва
1 376 м² 1 Этаж
€ 140,000
Продается здание - 1375,52 кв.м. ( бывшая свинина ) с 1,0027 га земли. Информация об активе…
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