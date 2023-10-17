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Коммерческая недвижимость в Babtu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Cinkiskiai, Литва
Коммерческая
Cinkiskiai, Литва
Площадь 144 м²
Этаж 1
СТРОИТЕЛЬСТВО- МАГАЗИН на продажу. Здание находится рядом с автомагистралью А1 Каунас-Клайп…
€69,000
Realting.com
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