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Купить коммерческую недвижимость в Aukstadvario seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческаяв Tameliai, Литва
Коммерческая
Tameliai, Литва
1 201 м²
€ 396,000
ПРОДАЖА 1200,7 кВ. М. ПЛОТ МЕСО СТРОИТЕЛЬСТВО С ЗЕМЛЕЙ, ПАЛЬУКН К. ТРЕК РЕМБЕРЫ ПРЕИМУЩЕСТВ…

Параметры недвижимости в Aukstadvario seniunija, Литва

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