ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Инвестиционная
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Ресторан, кафе
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Литва
Аникщяйский район
Рестораны, кафе
Кафе и рестораны в Аникщяйский район, Литва
коммерческая недвижимость
3
Ресторан, кафе
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая с сигнализацией, с Local boiler-room
Daumenai, Литва
204 м²
1
€117,134
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с Furnace heating
Радвилишкис, Литва
95 м²
1
ВЫБОР КОММЕРЧЕСКОГО ПАТАЛА В РАДВИЛИЧЕСКОМ УЛИЦКОМ ПАТОГИЧЕСКОМ МЕСТЕ!!! ___________________…
€98,504
Рекомендовать
Коммерческая с Local boiler-room
Шилуте, Литва
83 м²
1
ПРОДАЖА ПАТАЛПА В СОЗДАНИИ, В. КУДИРК Г. 20С Светлые и просторные номера на продажу в Silk, …
€59,103
Рекомендовать
Инвестиционная в центре города, с подвалом, с центральным отоплением
Gulbine, Литва
560 м²
2
Административно-коммерческое помещение на ул. П.Цвиркос, Молетай, Литва Для получения бол…
€343,903
Рекомендовать
Коммерческая с Local boiler-room
Gailiunai, Литва
151 м²
Просторные административные направления площадью 151,32 кв. М для продажи в Индустрии г., Но…
€123,130
Рекомендовать
Коммерческая с Local electricity
Лентварис, Литва
53 м²
1
ПРОДАЖА 3 ПАТАЛЬПОСОВ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА В ЛЕНТВАРИ, LAUK G ********************************…
€58,117
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Клайпеда, Литва
48 м²
1
Клайпеда Мир Пр. CIRPYKLA, которая успешно работает в сфере красоты и здравоохранения ------…
€108,355
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с сигнализацией
Giraite, Литва
80 м²
1
ПРОДАЖА СТРАХОВАНИЯ ИНСПЕКЦИОННЫХ ДВУХ ОТЧЕТА КОММЕРЧЕСКИХ ПАТАЛЬНЫХ СВОЙСТВ. ЦЕНА ТОЛЬКО…
€16,252
Рекомендовать
Коммерческая
Mazosios Zariskes, Литва
359 м²
1
ПРОДАЖА ЗДАНИЯ - САНАТОРИЯ В ГОРОДЕ КУРСА. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ В ЧАСАХ ЕСТЕСТВЕННОГО: ЮЖНОЕ …
€93,579
Рекомендовать
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Shower
Viesvile, Литва
1 800 м²
1
Продается строительный комплекс, когда-то гражданское здание суда. Это объект культурного на…
€186,173
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Шилутский район, Литва
1
297 200 м²
1
Свиноводство на продажу. 24 000 единиц можно выращивать на продажу в год. В настоящее время …
€4,67 млн
Рекомендовать
Коммерческая с газовым отоплением
Паланга, Литва
96 м²
1
ПРОДАЖА ЦЕНТРИРОВАНИЯ ТОРГОВОГО ПАТАЛУЭ. ========== =<><>G1><> ПРЕИМУЩЕСТВО: • Отдельный вхо…
€222,873
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL