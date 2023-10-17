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Коммерческая недвижимость в Anyksciai Eldership, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением в Аникщяй, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Аникщяй, Литва
Площадь 274 м²
Этаж 1
IN THE EXECUTIVE, J. BILGESTIN G. SALE OR OPENED PROFIT TO ACTIVITY - BUILD - HOUSE WITH THE…
€199,000
Realting.com
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