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Купить коммерческую недвижимость в Алитусский район, Литва

1 объект найдено
Коммерческаяв Rimenai, Литва
Коммерческая
Rimenai, Литва
254 м²
€ 26,000
Продается двухэтажное здание с действующим магазином. Здание находится недалеко от деревни М…

Параметры недвижимости в Алитусский район, Литва

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