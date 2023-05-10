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Коммерческая недвижимость в Алитусский уезд, Литва

Алитус
6
14 объектов найдено
Коммерческая в Алитус, Литва
Коммерческая
Алитус, Литва
Площадь 225 м²
Этаж 1
€ 169,000
Коммерческая в Алитус, Литва
Коммерческая
Алитус, Литва
Площадь 897 м²
Этаж 3
€ 97,000
Коммерческая в Giniunai, Литва
Коммерческая
Giniunai, Литва
Площадь 1 472 м²
Этаж 1
€ 599,999
Коммерческая в Алитус, Литва
Коммерческая
Алитус, Литва
Площадь 3 488 м²
Этаж 1
€ 499,999
Коммерческая в Vilguciai, Литва
Коммерческая
Vilguciai, Литва
Площадь 303 м²
Этаж 1
€ 145,000
Коммерческая в Алитус, Литва
Коммерческая
Алитус, Литва
Площадь 459 м²
Этаж 1
€ 344,250
Готовый бизнес 10 спален в Меркине, Литва
Готовый бизнес 10 спален
Меркине, Литва
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 940 м²
Количество этажей 3
€ 1,100,000
Коммерческая в Ricieliai, Литва
Коммерческая
Ricieliai, Литва
Площадь 615 м²
€ 32,000
Коммерческая в Алитус, Литва
Коммерческая
Алитус, Литва
Площадь 516 м²
Этаж 1
€ 220,000
Коммерческая в Лаздияй, Литва
Коммерческая
Лаздияй, Литва
Площадь 265 м²
Этаж 2
€ 87,000
Коммерческая в Алитус, Литва
Коммерческая
Алитус, Литва
Площадь 69 м²
Этаж 1
€ 95,000
Коммерческая в Rimenai, Литва
Коммерческая
Rimenai, Литва
Площадь 254 м²
€ 26,000
Коммерческая в Versiai, Литва
Коммерческая
Versiai, Литва
Площадь 650 м²
Этаж 2
€ 285,000
Коммерческая в Друскининкай, Литва
Коммерческая
Друскининкай, Литва
Площадь 64 м²
Этаж 1
€ 39,000
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