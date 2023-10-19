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Коммерческая недвижимость в Alytaus seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с сигнализацией, с Total security of the building в Likiskeliai, Литва
Коммерческая с сигнализацией, с Total security of the building
Likiskeliai, Литва
Площадь 76 м²
Этаж 1
Нежилые помещения для продажи идеально подходят для автосервисной деятельности Помещения вк…
€55,000
Realting.com
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