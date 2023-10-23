Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Литва
  4. Alsenu seniunija
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Alsenu seniunija, Литва

Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией в Клайпеда, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Клайпеда, Литва
Площадь 65 м²
Этаж 1
КОММЕРЧЕСКИЕ ПАТАЛЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ЦЕНТРЕ ЦЕНТРА (С. ХИМКАУС Г.) В самом центре города прода…
€98,766
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией в Таураге, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Таураге, Литва
Площадь 2 390 м²
Этаж 1
€510,726
Коммерческая в Kuliai, Литва
Коммерческая
Kuliai, Литва
Площадь 6 000 м²
Этаж 1
Grain warehouse, mill, two farms, and land under plots are sold. Grain warehouse – area abou…
€496,842
Коммерческая с Local boiler-room в Каунас, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Каунас, Литва
Площадь 435 м²
Этаж 1
PUTIC INVESTMENT – В ПРОДВИЖЕНИИ ПАНЕМУНИКАЦИИ ТОРГОВЛИ! PUTI МЕСТО ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА! Ном…
€239,434
Коммерческая в Вильнюс, Литва
Коммерческая
Вильнюс, Литва
Площадь 217 м²
Этаж 4
!!! ПУТИЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ В ВАШЕЙ РАБОЧЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ВЫБОР АДМИНИСТРАТИВНОГО ПАТАЛА В ДИ…
€399,056
Коммерческая с мебелью, с Furnace heating в Toluciai, Литва
Коммерческая с мебелью, с Furnace heating
Toluciai, Литва
Площадь 132 м²
Этаж 1
132 sq. M. m. very neat administrative building in the nobility of the nobility. 1, In the n…
€68,837
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Судерве, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Судерве, Литва
Площадь 400 м²
Этаж 1
Мы продаем существующее кафе-ресторан "Fresh Dream" в Судерве, Вильнюс р. с жилым домом и др…
€349,900
Коммерческая в Клайпеда, Литва
Коммерческая
Клайпеда, Литва
Площадь 7 400 м²
Многофункциональные помещения для торговли, офисов и хранения в новом комплексе в Клайпеде F…
€3,752
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Вильнюс, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Вильнюс, Литва
Площадь 47 м²
Этаж 1
Продажа номеров – Shop. На пересечении улиц Наугардук и Альгирдо, в высокой части Нового г…
€127,107
Коммерческая в Zaizdriai, Литва
Коммерческая
Zaizdriai, Литва
Площадь 610 м²
Этаж 1
Здание - склад (металлический ангар) для продажи с государственным договором аренды земли ~ …
€99,764
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией в Клайпеда, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Клайпеда, Литва
Площадь 54 м²
Этаж 2
Административные помещения для продажи в промышленной зоне города Помещения расположены на…
€48,884
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией в Кретинга, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Кретинга, Литва
Площадь 1 265 м²
Этаж 3
СОБСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ, ПРОИЗВОДСТВА И САНДОМОЦИИ С БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ ОБЪЕКТ Общая площад…
€298,295
Realting.com
Перейти