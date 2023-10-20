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Кафе и рестораны в Земгале, Латвия

коммерческая недвижимость
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Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе в Бауска, Латвия
Ресторан, кафе
Бауска, Латвия
Площадь 7 600 м²
Этаж 5/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,49 млн
Realting.com
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