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Коммерческая недвижимость в Земгале, Латвия

6 объектов найдено
Офис в Иецава, Латвия
Офис
Иецава, Латвия
Площадь 530 м²
Этаж 2/2
Асфальтированная дорога до подъезда. Стратегическое расположение - небольшой городок в центр…
€54,000
Коммерческая в Елгава, Латвия
Коммерческая
Елгава, Латвия
Предлагается к покупке земельный участок под коммерческую застройку, состоящий из 4-х отдель…
€2,00 млн
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Елгава, Латвия
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Елгава, Латвия
Продаётся коммерческий участок 1927 м2 с согласованным проектом многоквартирного дома до 6 э…
€350,000
Инвестиционная в Бауска, Латвия
Инвестиционная
Бауска, Латвия
Площадь 7 600 м²
В старом городе Бауска, на берегу живописной реки Мемеле, находится историческая и отреставр…
€2,60 млн
Коммерческая 6 комнат с мебелью, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Birzgale, Латвия
Коммерческая 6 комнат с мебелью, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Birzgale, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 150 м²
Предлагаем к продаже дом с уникальным прудовым комплексом! В данный момент комплекс "Vol…
€470,000
Ресторан, кафе в Бауска, Латвия
Ресторан, кафе
Бауска, Латвия
Площадь 7 600 м²
Этаж 5/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,49 млн
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