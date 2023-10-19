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Склады в Латвии

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1 объект найдено
Склад с интернетом, с подведенным электричеством, с газом в Рига, Латвия
Склад с интернетом, с подведенным электричеством, с газом
Рига, Латвия
Площадь 2 368 м²
Продается складской / производственно-оптовый комплекс в промышленной зоне в Риге на улице С…
€950,000
Realting.com
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