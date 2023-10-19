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46 объектов найдено
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Доходный дом 32 комнаты с парковкой
Рига, Латвия
32
952 м²
3/3
На продажу предлагается недвижимость, которая после ремонта может быть использована как совр…
€750,000
Рекомендовать
Доходный дом
Рига, Латвия
1 594 м²
6
Здание апарт отеля в центре Риги Расположение: Krišjāņa Valdemāra ielā 127 Общая площадь…
€1,60 млн
Рекомендовать
Доходный дом 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
7
612 м²
3/3
Дом расположен в тихой части Юрмалы, всего в 5 минутах пешком от моря. Неподалёку распол…
€1,24 млн
Рекомендовать
Доходный дом
Рига, Латвия
700 м²
Предлагаем приобрести здание в Риге. Иманта - это микрорайон города Риги, который имеет выго…
€700,000
Рекомендовать
Доходный дом с парковкой
Рига, Латвия
420 м²
2
Продается дом площадью 420м2.Тихий центр, 150м до ул. Чака, 1км. до Центрального вокзала, Зд…
€670,000
Рекомендовать
Доходный дом
Рига, Латвия
697 м²
7/7
Продаем историческое здание. В 1552 на этом месте впервые упоминается зерновой амбар и склад…
€1,38 млн
Рекомендовать
Доходный дом 12 комнат с парковкой
Рига, Латвия
12
581 м²
3/3
Уникальное предложение - Домовладение в очень выгодном месте, почти на самом перекрётске ули…
€1,000,000
Рекомендовать
Доходный дом с парковкой, с балконом, с террасой
Рига, Латвия
680 м²
Предлагаем на продажу помещения под ночной клуб/проведение мероприятий/концертов в самом цен…
€3,00 млн
Рекомендовать
Доходный дом с парковкой
Рига, Латвия
2 000 м²
1/5
Элегантное 5-и этажное здание в самом центре Риги. Шикарный дом, был построен в 1907 году…
€5,20 млн
Рекомендовать
Доходный дом 11 комнат
Рига, Латвия
11
4/4
Уникальное предложение- компактное домовладение в Риге с 11 квартирами студийного типа, была…
€887,000
Рекомендовать
Доходный дом с парковкой, с газовым отоплением
Рига, Латвия
699 м²
4/4
Здание находится на улице Заубес, между улицами Кр.Валдемара, Весетас и Спорта. Рядом есть…
€1,25 млн
Рекомендовать
Доходный дом с газовым отоплением
Рига, Латвия
664 м²
4/4
Продается дом в самом сердце Старой Риги, на ул. Пелду. Здание было построено в 1890 г. и…
€700,000
Рекомендовать
Доходный дом
Рига, Латвия
204 м²
2/2
Историческое здание в центре Риги, на одной из самых активных улиц в Риге - Кр. Валдемара. …
€300,000
Рекомендовать
Доходный дом с лифтом
Рига, Латвия
4 707 м²
Латвия г.Рига Комплекс зданий под реконструкцию Местораспол…
€935,000
Рекомендовать
Доходный дом с лифтом, с подвалом
Рига, Латвия
Латвия г.Рига Доходный дом в историческом центре Доходный д…
€5,95 млн
Рекомендовать
Доходный дом с подвалом
Рига, Латвия
4 250 м²
Латвия г.Рига Офисно-торговый центр Коммерческое здание…
€11,50 млн
Рекомендовать
Доходный дом с лифтом
Рига, Латвия
2 070 м²
Латвия г.Рига Коммерческое здание: хостел, офисы, кафе О…
€1,40 млн
Рекомендовать
Доходный дом с двором
Рига, Латвия
2 700 м²
Латвия г.Рига Доходный дом (9% годовых нетто) Доходный д…
€1,30 млн
Рекомендовать
Доходный дом
Рига, Латвия
3 150 м²
Латвия г.Рига Доходный дом в центре Риги Великолепное п…
€2,55 млн
Рекомендовать
Доходный дом в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Рига, Латвия
3 131 м²
6
Все квартиры полностью отремонтированы и оборудованы мебелью и бытовой техникой престижных…
€10,00 млн
Рекомендовать
Доходный дом
Беверинский край, Латвия
8 200 м²
Коммерческое здание, которое может быть преобразовано в гостиницу, многоквартирный жилой дом…
€350,000
Рекомендовать
Доходный дом с парковкой
Рига, Латвия
711 м²
Предлагаем на продажу домовладение в центре города. Здание находится на одной из центральных…
€1,000,000
Рекомендовать
Доходный дом с парковкой, с балконом, с террасой
Рига, Латвия
407 м²
Предлагается доходный дом на Югле. Здание состоит из 9 квартир - 5 однокомнатных и 4 двухком…
€600,000
Рекомендовать
Доходный дом с парковкой, с балконом, с террасой
Рига, Латвия
755 м²
Предлагаем приобрести здание в Риге. Иманта - это микрорайон города Риги, который имеет выго…
€399,000
Рекомендовать
Доходный дом
Юрмала, Латвия
1 875 м²
Предлагаем приобрести домовладение под реновацию в самом престижном районе города – Старой Р…
€3,00 млн
Рекомендовать
Доходный дом с парковкой, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании
Рига, Латвия
821 м²
5/5
Здание расположено в Старом городе, на Домской площади. Это одно из самых посещаемых мест в …
€2,50 млн
Рекомендовать
Доходный дом с парковкой, в центре города, с видом на город
Рига, Латвия
418 м²
2/2
Обьект расположен на улице Стабу между улицами Бривибас и Тербатас. В пределах пешей доступ…
€950,000
Рекомендовать
Доходный дом в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Рига, Латвия
749 м²
3
Престижное расположение здания делает его особенно привлекательным для инвестиционного раз…
€600,000
Рекомендовать
Доходный дом 70 комнат в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Рига, Латвия
70
2 483 м²
5
Предлагаем приобрести домовладение в самом престижном районе города – Старой Риге! Здесь каж…
€3,50 млн
Рекомендовать
Доходный дом 40 комнат в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Рига, Латвия
40
1 220 м²
Aктивный центр, на участке два здания 1000 и 220 метров, было получено разрешение на демонта…
€1,75 млн
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