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  5. Доходные дома

Доходные дома в Видземе, Латвия

Рига
41
Юрмала
4
Доходный дом В архив
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46 объектов найдено
Доходный дом 32 комнаты с парковкой в Рига, Латвия
Доходный дом 32 комнаты с парковкой
Рига, Латвия
Комнаты 32
Площадь 952 м²
Этаж 3/3
На продажу предлагается недвижимость, которая после ремонта может быть использована как совр…
€750,000
Доходный дом в Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
Площадь 1 594 м²
Количество этажей 6
Здание апарт отеля в центре Риги Расположение: Krišjāņa Valdemāra ielā 127 Общая площадь…
€1,60 млн
Доходный дом 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Юрмала, Латвия
Доходный дом 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
Комнаты 7
Площадь 612 м²
Этаж 3/3
Дом расположен в тихой части Юрмалы, всего в 5 минутах пешком от моря. Неподалёку распол…
€1,24 млн
Доходный дом в Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
Площадь 700 м²
Предлагаем приобрести здание в Риге. Иманта - это микрорайон города Риги, который имеет выго…
€700,000
Доходный дом с парковкой в Рига, Латвия
Доходный дом с парковкой
Рига, Латвия
Площадь 420 м²
Количество этажей 2
Продается дом площадью 420м2.Тихий центр, 150м до ул. Чака, 1км. до Центрального вокзала, Зд…
€670,000
Доходный дом в Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
Площадь 697 м²
Этаж 7/7
Продаем историческое здание. В 1552 на этом месте впервые упоминается зерновой амбар и склад…
€1,38 млн
Доходный дом 12 комнат с парковкой в Рига, Латвия
Доходный дом 12 комнат с парковкой
Рига, Латвия
Комнаты 12
Площадь 581 м²
Этаж 3/3
Уникальное предложение - Домовладение в очень выгодном месте, почти на самом перекрётске ули…
€1,000,000
Доходный дом с парковкой, с балконом, с террасой в Рига, Латвия
Доходный дом с парковкой, с балконом, с террасой
Рига, Латвия
Площадь 680 м²
Предлагаем на продажу помещения под ночной клуб/проведение мероприятий/концертов в самом цен…
€3,00 млн
Доходный дом с парковкой в Рига, Латвия
Доходный дом с парковкой
Рига, Латвия
Площадь 2 000 м²
Этаж 1/5
Элегантное 5-и этажное здание в самом центре Риги. Шикарный дом, был построен в 1907 году…
€5,20 млн
Доходный дом 11 комнат в Рига, Латвия
Доходный дом 11 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 11
Этаж 4/4
Уникальное предложение- компактное домовладение в Риге с 11 квартирами студийного типа, была…
€887,000
Доходный дом с парковкой, с газовым отоплением в Рига, Латвия
Доходный дом с парковкой, с газовым отоплением
Рига, Латвия
Площадь 699 м²
Этаж 4/4
Здание находится на улице Заубес, между улицами Кр.Валдемара, Весетас и Спорта. Рядом есть…
€1,25 млн
Доходный дом с газовым отоплением в Рига, Латвия
Доходный дом с газовым отоплением
Рига, Латвия
Площадь 664 м²
Этаж 4/4
Продается дом в самом сердце Старой Риги, на ул. Пелду. Здание было построено в 1890 г. и…
€700,000
Доходный дом в Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
Площадь 204 м²
Этаж 2/2
Историческое здание в центре Риги, на одной из самых активных улиц в Риге - Кр. Валдемара. …
€300,000
Доходный дом с лифтом в Рига, Латвия
Доходный дом с лифтом
Рига, Латвия
Площадь 4 707 м²
Латвия г.Рига Комплекс зданий под реконструкцию Местораспол…
€935,000
Доходный дом с лифтом, с подвалом в Рига, Латвия
Доходный дом с лифтом, с подвалом
Рига, Латвия
Латвия г.Рига Доходный дом в историческом центре Доходный д…
€5,95 млн
Доходный дом с подвалом в Рига, Латвия
Доходный дом с подвалом
Рига, Латвия
Площадь 4 250 м²
Латвия г.Рига Офисно-торговый центр Коммерческое здание…
€11,50 млн
Доходный дом с лифтом в Рига, Латвия
Доходный дом с лифтом
Рига, Латвия
Площадь 2 070 м²
Латвия г.Рига   Коммерческое здание: хостел, офисы, кафе   О…
€1,40 млн
Доходный дом с двором в Рига, Латвия
Доходный дом с двором
Рига, Латвия
Площадь 2 700 м²
Латвия г.Рига   Доходный дом (9% годовых нетто)   Доходный д…
€1,30 млн
Доходный дом в Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
Площадь 3 150 м²
Латвия г.Рига   Доходный дом в центре Риги   Великолепное п…
€2,55 млн
Доходный дом в центре города, с видом на город, с тренажерным залом в Рига, Латвия
Доходный дом в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Рига, Латвия
Площадь 3 131 м²
Количество этажей 6
Все квартиры полностью отремонтированы и оборудованы мебелью и бытовой техникой престижных…
€10,00 млн
Доходный дом в Беверинский край, Латвия
Доходный дом
Беверинский край, Латвия
Площадь 8 200 м²
Коммерческое здание, которое может быть преобразовано в гостиницу, многоквартирный жилой дом…
€350,000
Доходный дом с парковкой в Рига, Латвия
Доходный дом с парковкой
Рига, Латвия
Площадь 711 м²
Предлагаем на продажу домовладение в центре города. Здание находится на одной из центральных…
€1,000,000
Доходный дом с парковкой, с балконом, с террасой в Рига, Латвия
Доходный дом с парковкой, с балконом, с террасой
Рига, Латвия
Площадь 407 м²
Предлагается доходный дом на Югле. Здание состоит из 9 квартир - 5 однокомнатных и 4 двухком…
€600,000
Доходный дом с парковкой, с балконом, с террасой в Рига, Латвия
Доходный дом с парковкой, с балконом, с террасой
Рига, Латвия
Площадь 755 м²
Предлагаем приобрести здание в Риге. Иманта - это микрорайон города Риги, который имеет выго…
€399,000
Доходный дом в Юрмала, Латвия
Доходный дом
Юрмала, Латвия
Площадь 1 875 м²
Предлагаем приобрести домовладение под реновацию в самом престижном районе города – Старой Р…
€3,00 млн
Доходный дом с парковкой, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании в Рига, Латвия
Доходный дом с парковкой, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании
Рига, Латвия
Площадь 821 м²
Этаж 5/5
Здание расположено в Старом городе, на Домской площади. Это одно из самых посещаемых мест в …
€2,50 млн
Доходный дом с парковкой, в центре города, с видом на город в Рига, Латвия
Доходный дом с парковкой, в центре города, с видом на город
Рига, Латвия
Площадь 418 м²
Этаж 2/2
Обьект расположен на улице Стабу между улицами Бривибас и Тербатас. В пределах пешей доступ…
€950,000
Доходный дом в центре города, с видом на город, с тренажерным залом в Рига, Латвия
Доходный дом в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Рига, Латвия
Площадь 749 м²
Количество этажей 3
Престижное расположение здания делает его особенно привлекательным для инвестиционного раз…
€600,000
Доходный дом 70 комнат в центре города, с видом на город, с тренажерным залом в Рига, Латвия
Доходный дом 70 комнат в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Рига, Латвия
Комнаты 70
Площадь 2 483 м²
Количество этажей 5
Предлагаем приобрести домовладение в самом престижном районе города – Старой Риге! Здесь каж…
€3,50 млн
Доходный дом 40 комнат в центре города, с видом на город, с тренажерным залом в Рига, Латвия
Доходный дом 40 комнат в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Рига, Латвия
Комнаты 40
Площадь 1 220 м²
Aктивный центр, на участке два здания 1000 и 220 метров, было получено разрешение на демонта…
€1,75 млн

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