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Кафе и рестораны в Видземе, Латвия

Рига
5
Ресторан, кафе В архив
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7 объектов найдено
Ресторан, кафе в Рига, Латвия
Ресторан, кафе
Рига, Латвия
Площадь 21 395 м²
Этаж 6/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€21,00 млн
Ресторан, кафе 40 комнат в Гулбенский край, Латвия
Ресторан, кафе 40 комнат
Гулбенский край, Латвия
Комнаты 40
Площадь 1 839 м²
Количество этажей 2
Продается грандиозная недвижимость на берегу живописного озера Лудза - в вашем распоряжении …
€860,000
Ресторан, кафе в Рига, Латвия
Ресторан, кафе
Рига, Латвия
Площадь 99 м²
Предлагается инвестиционный объект, состоящий из трёх отдельных помещений, занимающих цокол…
€158,000
Ресторан, кафе в Рига, Латвия
Ресторан, кафе
Рига, Латвия
Площадь 5 142 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€700,000
Ресторан, кафе в Рига, Латвия
Ресторан, кафе
Рига, Латвия
Площадь 2 429 м²
Этаж 5/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,40 млн
Ресторан, кафе 2 комнаты в Рига, Латвия
Ресторан, кафе 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Коммерческое помещение в Старой Риге - 1 этаж, витрины. Глезнотаю 7, возле перекрестка Вальн…
€252,000
Ресторан, кафе в Валмиера, Латвия
Ресторан, кафе
Валмиера, Латвия
Площадь 1 918 м²
Этаж 3/3
Отличная инвестиционная возможность, так как в Валмиере не хватает офисных зданий. Расположе…
€650,000

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