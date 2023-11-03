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Готовый бизнес в Видземе, Латвия

коммерческая недвижимость
887
рестораны
7
отели
20
офисы
36
производственные здания
4
доходные дома
46
инвестиционная недвижимость
26
магазины
24
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