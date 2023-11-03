ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Готовый бизнес
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Латвия
Видземе
Готовый бизнес
Готовый бизнес в Видземе, Латвия
коммерческая недвижимость
887
рестораны
7
отели
20
офисы
36
производственные здания
4
доходные дома
46
инвестиционная недвижимость
26
магазины
24
Готовый бизнес
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Ресторан, кафе
Рига, Латвия
21 395 м²
6/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€21,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая 8 комнат
Рига, Латвия
8
219 м²
1/5
Дом и экстры дома - фасадный дом, все коммуникации, все удобства, окна на обе стороны, ремон…
€305,000
Рекомендовать
Коммерческая
Рига, Латвия
108 м²
1
Латвия г. Рига 2 магазина в центре Риги Два коммерческих…
€434,563
Рекомендовать
Отель
Юрмала, Латвия
1 025 м²
3/3
300 метров от пляжаСостоит из двух корпусов: Главный корпус, 3 этажа, 900 м2. Второй корпус,…
€1,20 млн
Рекомендовать
Коммерческая в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Рига, Латвия
104 м²
1/6
Предлагаем в аренду хорошее помещение под аренду или продажу. Помещение расположено на одной…
€446,204
Рекомендовать
Инвестиционная в центре города, с видом на город, с парком
Юрмала, Латвия
12 114 м²
Продается ивестиционный обьект с комерческими зданиями и земельным участком.Назначение: 1. а…
€1,98 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Рига, Латвия
100 м²
1/2
Дом и экстры дома - дом с улицы, все коммуникации, все удобства, терраса, сауна, бассейн, ок…
€56,000
Рекомендовать
Инвестиционная с парковкой, в центре города, с видом на город
Рига, Латвия
1 200 м²
Предлагаем приобрести офисное здание (4 этажа) на ул. Лачплеша. Полезная площадь 1100 кв.мет…
€1,78 млн
Рекомендовать
Инвестиционная с кредитом / ипотекой, с крытой парковкой
Рига, Латвия
134 м²
Латвия г.Рига Пакет квартир с гарантированным доходом П…
€200,366
Рекомендовать
Коммерческая 4 комнаты
Рига, Латвия
4
85 м²
1/5
О недвижимости - дом со стороны улицы, все коммуникации, все удобства, окна на улицу, закрыт…
€55,000
Рекомендовать
Доходный дом с подвалом
Рига, Латвия
4 250 м²
Латвия г.Рига Офисно-торговый центр Коммерческое здание…
€10,75 млн
Рекомендовать
Коммерческая 6 комнат
Рига, Латвия
6
120 м²
2/7
Дом с улицы, вход с улицы, лифт, окна во двор, изолированные комнаты, смежные комнаты, сануз…
€220,000
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL