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Коммерческая недвижимость в Видземе, Латвия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Другое 15 комнат с лифтом, в центре города, с центральным отоплением в Рига, Латвия
Другое 15 комнат с лифтом, в центре города, с центральным отоплением
Рига, Латвия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 4
Вид использования помещений: CC1264 – Здания лечебных учреждений или учреждений здравоохране…
€325,000
Realting.com
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