Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Латвия
  4. Валмиера
  5. Рестораны, кафе

Кафе и рестораны в Валмиера, Латвия

Ресторан, кафе В архив
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе в Валмиера, Латвия
Ресторан, кафе
Валмиера, Латвия
Площадь 1 918 м²
Этаж 3/3
Отличная инвестиционная возможность, так как в Валмиере не хватает офисных зданий. Расположе…
€650,000
Realting.com
Перейти