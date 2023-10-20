ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Производство
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Латвия
Валка
Производственные помещения
Производственные здания в Валка, Латвия
Производство
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Рига, Латвия
111 м²
Латвия г.Рига Кафе в историческом центре Коммерческое по…
€93,592
Рекомендовать
Офис
Иецава, Латвия
530 м²
2/2
Асфальтированная дорога до подъезда. Стратегическое расположение - небольшой городок в центр…
€54,000
Рекомендовать
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Елгава, Латвия
Продаётся коммерческий участок 1927 м2 с согласованным проектом многоквартирного дома до 6 э…
€348,401
Рекомендовать
Производство для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Carnikavas novads, Латвия
1 864 м²
1/1
Предлагаем одноэтажное производственное или складское помещение совмещенное с небольшим офис…
€892,731
Рекомендовать
Инвестиционная в центре города, с видом на город, с детской площадкой
Рига, Латвия
Отличное предложение для инвесторов! На продажу предлагается земельный участок общей площадь…
€641,108
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
153 м²
1/1
Представляем вашему вниманию замечательный, уютный ресторан расположенный в отличном месте …
€375,776
Рекомендовать
Инвестиционная в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Рига, Латвия
Элегантная деревянная усадьба Блока, сохранившаяся до наших дней. ИсторияУсадьба «Блокмуйжа»…
€645,468
Рекомендовать
Магазин с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
62 м²
Lofts&Rosegold новый проект 2020 года. Коммерческие помещения на 1 этаже. Общая площ…
€351,387
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, в центре города, с видеонаблюдением
Рига, Латвия
480 м²
1/6
Продаем просторное коммерческое помещение на улице Тербатас (перекресток с ул. Стабу) в фаса…
€1,19 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, в центре города, с видом на город
Рига, Латвия
142 м²
1/6
Предлагаем на продажу просторные коммерческие помещения с серой отделкой в реновированном зд…
€703,560
Рекомендовать
Коммерческая с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Продается хороший объект для инвестиций в Дрейлини, что на границе с Ригой. Недвижимость …
€298,630
Рекомендовать
Офис с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
6 714 м²
Офисное здание на продажу - 8 этажей - общая площадь 6 714 кв.м, в том числе цокольный э…
€5,57 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL