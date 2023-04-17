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Продажа офисных помещений в Стопиньский край, Латвия

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1 объект найдено
Офисв Дреилини, Латвия
Офис
Дреилини, Латвия
1 150 м² 1/2 Этаж
€ 1,400,000
Предлагаем полностью готовый ресторанный бизнес- хорошее расположение у большой дороги, бол…

Параметры недвижимости в Стопиньский край, Латвия

недорогая
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