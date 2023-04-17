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Купить производственное здание в Стопиньский край, Латвия

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1 объект найдено
Производствов Дреилини, Латвия
Производство
Дреилини, Латвия
700 м² 2/2 Этаж
€ 700,000
Предлагаем новое производственно- складское помещение в Улброке.Удобное транспортное сообщен…

Параметры недвижимости в Стопиньский край, Латвия

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