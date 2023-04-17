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Купить коммерческую недвижимость в Стопиньский край, Латвия

4 объекта найдено
Коммерческаяв Дреилини, Латвия
Коммерческая
Дреилини, Латвия
€ 300,000
Продается хороший объект для инвестиций в Дрейлини, что на границе с Ригой. Недвижимость …
Производствов Дреилини, Латвия
Производство
Дреилини, Латвия
700 м² 2/2 Этаж
€ 700,000
Предлагаем новое производственно- складское помещение в Улброке.Удобное транспортное сообщен…
Офисв Дреилини, Латвия
Офис
Дреилини, Латвия
1 150 м² 1/2 Этаж
€ 1,400,000
Предлагаем полностью готовый ресторанный бизнес- хорошее расположение у большой дороги, бол…
Коммерческаяв Дреилини, Латвия
Коммерческая
Дреилини, Латвия
2 279 м² 3/3 Этаж
€ 1,957,000
Коммерческое здание в Пурвциемсе, которое в данный момент используется под торговый центр. З…

Параметры недвижимости в Стопиньский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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