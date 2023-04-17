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Продажа офисных помещений в Смилтене, Латвия

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1 объект найдено
Офисв Смилтене, Латвия
Офис
Смилтене, Латвия
87 м²
€ 400,000
+ Исторический центр Риги+ Стабильный и прогнозируемый доход+ Рентная доходность: 4. 5%+ Пос…
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