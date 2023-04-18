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Купить коммерческую недвижимость в Сигулдский край, Латвия

Сигулда
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1 объект найдено
Коммерческаяв Сигулда, Латвия
Коммерческая
Сигулда, Латвия
15 223 м²
€ 480,000
Предлагаем преобрести успешно работающий развлекательный комплекс в Сигулде. Расположен в…

Параметры недвижимости в Сигулдский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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