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Коммерческая недвижимость в Сигулда, Латвия

1 объект найдено
Коммерческая в Сигулда, Латвия
Коммерческая
Сигулда, Латвия
15 223 м²
€ 480,000
Предлагаем преобрести успешно работающий развлекательный комплекс в Сигулде. Расположен в…
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