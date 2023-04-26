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Коммерческая недвижимость в Salaspils pagasts, Латвия

1 объект найдено
Коммерческая 50 комнат в Zirnu sala, Латвия
Коммерческая 50 комнат
Zirnu sala, Латвия
50 Количество комнат 5 633 м²
€ 1,950,000
Предлагаем на продажу поселок закрытого типа, расположенный в уникальном природном заповедни…
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