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Коммерческая недвижимость в Саласпилсский край, Латвия

Salaspils pagasts
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2 объекта найдено
Коммерческая в Саласпилсский край, Латвия
Коммерческая
Саласпилсский край, Латвия
3/3 Этаж
€ 550,000
Предлагаем приобрести коммерческую недвижимость, расположенную в городе Саласпилс. Общяя т…
Коммерческая 50 комнат в Zirnu sala, Латвия
Коммерческая 50 комнат
Zirnu sala, Латвия
50 Количество комнат 5 633 м²
€ 1,950,000
Предлагаем на продажу поселок закрытого типа, расположенный в уникальном природном заповедни…
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