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Купить коммерческую недвижимость в Салацгрива, Латвия

1 объект найдено
Коммерческаяв Салацгрива, Латвия
Коммерческая
Салацгрива, Латвия
€ 3,500,000
Продаётся участок земли под застройку. Данный участок земли предназначен для постройки одног…
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