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Склады в Риге, Латвия

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1 объект найдено
Склад с интернетом, с подведенным электричеством, с газом в Рига, Латвия
Склад с интернетом, с подведенным электричеством, с газом
Рига, Латвия
Площадь 2 368 м²
Продается складской / производственно-оптовый комплекс в промышленной зоне в Риге на улице С…
€950,000
Realting.com
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