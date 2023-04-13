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Купить доходный дом в Риге, Латвия

Доходный дом В архив
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39 объектов найдено
Доходный домв Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
420 м² Количество этажей 2
€ 670,000
Продается дом площадью 420м2.Тихий центр, 150м до ул. Чака, 1км. до Центрального вокзала, Зд…
Доходный домв Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
697 м² 7/7 Этаж
€ 1,375,000
Продаем историческое здание. В 1552 на этом месте впервые упоминается зерновой амбар и склад…
Доходный дом 12 комнатв Рига, Латвия
Доходный дом 12 комнат
Рига, Латвия
12 Количество комнат 581 м² 3/3 Этаж
€ 1,000,000
Уникальное предложение - Домовладение в очень выгодном месте, почти на самом перекрётске ули…
Доходный домв Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
680 м²
€ 3,000,000
Предлагаем на продажу помещения под ночной клуб/проведение мероприятий/концертов в самом цен…
Доходный домв Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
2 000 м² 1/5 Этаж
€ 5,200,000
Элегантное 5-и этажное здание в самом центре Риги. Шикарный дом, был построен в 1907 году…
Доходный дом 11 комнатв Рига, Латвия
Доходный дом 11 комнат
Рига, Латвия
11 Количество комнат 4/4 Этаж
€ 887,000
Уникальное предложение- компактное домовладение в Риге с 11 квартирами студийного типа, была…
Доходный домв Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
699 м² 4/4 Этаж
€ 1,250,000
Здание находится на улице Заубес, между улицами Кр.Валдемара, Весетас и Спорта. Рядом есть…
Доходный домв Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
664 м² 4/4 Этаж
€ 700,000
Продается дом в самом сердце Старой Риги, на ул. Пелду. Здание было построено в 1890 г. и…
Доходный домв Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
204 м² 2/2 Этаж
€ 300,000
Историческое здание в центре Риги, на одной из самых активных улиц в Риге - Кр. Валдемара. …
Доходный домв Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
4 707 м²
€ 935,000
Латвия г.Рига Комплекс зданий под реконструкцию Местораспол…
Доходный домв Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
€ 5,950,000
Латвия г.Рига Доходный дом в историческом центре Доходный д…
Доходный домв Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
4 250 м²
€ 11,500,000
Латвия г.Рига Офисно-торговый центр Коммерческое здание…
Доходный домв Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
2 070 м²
€ 1,400,000
Латвия г.Рига &nbsp; Коммерческое здание: хостел, офисы, кафе &nb…
Доходный домв Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
2 700 м²
€ 1,300,000
Латвия г.Рига &nbsp; Доходный дом (9% годовых нетто) &nbsp; До…
Доходный домв Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
3 150 м²
€ 2,550,000
Латвия г.Рига &nbsp; Доходный дом в центре Риги &nbsp; Велико…
Доходный домв Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
3 131 м² Количество этажей 6
€ 10,000,000
Все квартиры полностью отремонтированы и оборудованы мебелью и бытовой техникой престижных…
Доходный домв Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
3 179 м²
€ 2,650,000
Предлагаем на продажу фасадное здание на центральной улице Риги. Общая площадь 3179 кв.м.Зем…
Доходный домв Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
711 м²
€ 1,000,000
Предлагаем на продажу домовладение в центре города. Здание находится на одной из центральных…
Доходный домв Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
407 м²
€ 600,000
Предлагается доходный дом на Югле. Здание состоит из 9 квартир - 5 однокомнатных и 4 двухком…
Доходный домв Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
821 м² 5/5 Этаж
€ 2,500,000
Здание расположено в Старом городе, на Домской площади. Это одно из самых посещаемых мест в …
Доходный домв Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
418 м² 2/2 Этаж
€ 950,000
Обьект расположен на улице Стабу между улицами Бривибас и Тербатас. В пределах пешей доступ…
Доходный домв Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
749 м² Количество этажей 3
€ 600,000
Престижное расположение здания делает его особенно привлекательным для инвестиционного раз…
Доходный дом 70 комнатв Рига, Латвия
Доходный дом 70 комнат
Рига, Латвия
70 Количество комнат 2 483 м² Количество этажей 5
€ 3,500,000
Предлагаем приобрести домовладение в самом престижном районе города – Старой Риге! Зде…
Доходный дом 40 комнатв Рига, Латвия
Доходный дом 40 комнат
Рига, Латвия
40 Количество комнат 1 220 м²
€ 1,750,000
Aктивный центр, на участке два здания 1000 и 220 метров, было получено разрешение на демонта…
Доходный дом 40 комнатв Рига, Латвия
Доходный дом 40 комнат
Рига, Латвия
40 Количество комнат 1 165 м² 5/5 Этаж
€ 2,000,000
Здание по адресу Авоту 8 состоит из 16 квартир площадью около 50 м2 каждая, двух торговых по…
Доходный дом 8 комнатв Рига, Латвия
Доходный дом 8 комнат
Рига, Латвия
8 Количество комнат 456 м²
€ 1,350,000
Продаётся домовладение в Старом Городе. На перекрёстке улиц Маза Смилшу и Зиргу 5 Дом распол…
Доходный домв Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
2 451 м² 4/4 Этаж
€ 3,000,000
Здание под реновацию расположено в самом центре города Риги - на улице Меркеля, прямо напрот…
Доходный дом 10 комнатв Рига, Латвия
Доходный дом 10 комнат
Рига, Латвия
10 Количество комнат 825 м² 3/3 Этаж
€ 1,100,000
К продаже предлагается трехэтажный дом в самом центре города Рига, расположенный  на ул. А…
Доходный домв Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
2 035 м² 6/6 Этаж
€ 4,000,000
Продаем жилое здание на ул.Католю. Удобное месторасположение, хорошее транспортное сообщение…
Доходный домв Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
2 050 м² 7/7 Этаж
€ 3,100,000
Продаем жилое здание на ул.Ф.Садовникова. Удобное месторасположение, хорошее транспортное со…

Параметры недвижимости в Риге, Латвия

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