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Купить ресторан в Риге, Латвия

Ресторан, кафе В архив
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3 объекта найдено
Ресторан, кафев Рига, Латвия
Ресторан, кафе
Рига, Латвия
5 142 м² 2/2 Этаж
€ 1,550,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафев Рига, Латвия
Ресторан, кафе
Рига, Латвия
2 429 м² 5/5 Этаж
€ 2,400,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафе 2 комнатыв Рига, Латвия
Ресторан, кафе 2 комнаты
Рига, Латвия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м²
€ 252,000
Коммерческое помещение в Старой Риге - 1 этаж, витрины. Глезнотаю 7, возле перекрестка Вальн…

Параметры недвижимости в Риге, Латвия

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