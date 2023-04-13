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Рига
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Продажа офисных помещений в Риге, Латвия
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29 объектов найдено
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Офис
Рига, Латвия
4 477 м²
2/2 Этаж
€ 2,500,000
Офисное здание с возможностью инвестирования в розничную торговлю и хранение.Офисное здание …
Офис
Рига, Латвия
2 104 м²
4/4 Этаж
€ 950,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис
Рига, Латвия
6 714 м²
€ 5,600,000
Офисное здание на продажу - 8 этажей - общая площадь 6 714 кв.м, в том числе цокольный э…
Офис
Рига, Латвия
4 308 м²
€ 17,000,000
Продается офисное здание. - Общая площадь: 5600 м2 (включая подземный паркинг). - Сдаетс…
Офис
Рига, Латвия
1 634 м²
4/4 Этаж
€ 1,200,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис 3 комнаты
Рига, Латвия
3 Количество комнат
243 м²
Количество этажей 6
€ 500,000
Предлагается инвестиционный объект, состоящий из трёх отдельных помещений, занимающих цоколь…
Офис
Рига, Латвия
1 581 м²
€ 1,750,000
Офисное здание на продажу Общая площадь 1581м2 Площадь земли 2254м2 2 этажа + цокольный…
Офис
Рига, Латвия
45 м²
€ 67,950
Новый проект состоит из трех домов. Благоустроенный, освещенный двор, с брусчаткой и пешеход…
Офис
Рига, Латвия
115 м²
1/4 Этаж
€ 99,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис
Рига, Латвия
2 019 м²
€ 2,200,000
Латвия г. Рига Бизнес-центр с парковкой Офисное …
Офис 4 комнаты
Рига, Латвия
4 Количество комнат
137 м²
1/5 Этаж
€ 324,900
Предлагаем на аренду полностью меблированный офис в отличном состоянии в посольском районе Р…
Офис
Рига, Латвия
3 350 м²
1/1 Этаж
€ 3,000,000
Инвестиционный объект с потенциальным денежным потоком. Здание, расположенное на территории…
Офис
Рига, Латвия
90 м²
1/4 Этаж
€ 360,000
Шикарые помещения в самом сердце Старой Риги с видом на площадь Ливу, Дом после реновации. …
Офис
Рига, Латвия
220 м²
€ 650,000
Продается эксклюзивный угловой ресторанный зал в Старой Риге на набережной 11 ноября 9 (возл…
Офис
Рига, Латвия
192 м²
1/7 Этаж
€ 480,000
Предлагаем приобрести современный офис, который находится на первом этаже мультифункциональн…
Офис
Рига, Латвия
220 м²
1/1 Этаж
€ 350,000
Коммерческое помещение (магазин) расположено на главной улице города, ул.Бривибас. Большой п…
Офис
Рига, Латвия
5/5 Этаж
€ 490,000
Exclusive Office Club House - это эксклюзивное, офисное здание A класса, которая создана пре…
Офис
Рига, Латвия
2 300 м²
1/3 Этаж
€ 1,257,500
Продаём производственный и офисный комплекс в центре Риги. Реновированное 3-х этажное здание…
Офис
Рига, Латвия
104 м²
1/5 Этаж
€ 312,000
Продаём коммерческое помещение на 1-м этаже проекта PARK SIDE, 104 м2. Подходит для ведения …
Офис
Рига, Латвия
109 м²
1/5 Этаж
€ 465,000
Выгодное расположение- Старая Рига, а также все достопримечательности города находятся на ра…
Офис
Рига, Латвия
930 м²
5/7 Этаж
€ 1,330,000
На продажу предлогаются офисные помещение на улице Иерику 15.Здание находится неподалёку от …
Офис 16 комнат
Рига, Латвия
16 Количество комнат
2 132 м²
1/6 Этаж
€ 2,700,000
Продажа офисных помещений 2'132 м2 (16 офисов) с 20 парковочными местами в отреставриро…
Офис
Рига, Латвия
396 м²
3/3 Этаж
€ 430,000
Предлагаем на продажу уникальный комплекс состоящий из ресторана с небольшим отелем( 6 но…
Офис 6 комнат
Рига, Латвия
6 Количество комнат
320 м²
1/6 Этаж
€ 799,000
Предлагаем на продажу новый офис с полной отделкой в проекте Elizabeth House, который распол…
Офис
Рига, Латвия
400 м²
2/7 Этаж
€ 1,000,500
Здание, в котором расположен офис, находится на одной из самых престижных улиц города по адр…
Офис
Рига, Латвия
1 687 м²
1/1 Этаж
€ 4,000,000
Для продажи предлагается успешный торговый центр.Расположенный в одной из самых активных обл…
Офис 3 комнаты
Рига, Латвия
3 Количество комнат
275 м²
1/4 Этаж
€ 820,000
Предлагаем на продажу просторные коммерческие помещения в историческом центре Старого города…
Офис
Рига, Латвия
10 648 м²
€ 4,720,000
Бривибас гатве - центральная улица города Рига с отлично развитой вокруг нее инфраструктурой…
Офис
Рига, Латвия
3 013 м²
6/6 Этаж
€ 6,500,000
На земельном участке площадью 746 м.кв. расположено 4-х этажное здание с подвальным этажом п…
Параметры недвижимости в Риге, Латвия
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