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Купить производственное здание в Риге, Латвия

Производство В архив
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1 объект найдено
Производствов Рига, Латвия
Производство
Рига, Латвия
2 300 м² 3/3 Этаж
€ 1,300,000
Предлагаем реновированый производственно-офисный центр расположенный в Риге.Площадь земли 18…

Параметры недвижимости в Риге, Латвия

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