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Рига
Недвижимость для инвестиций
Купить инвестиционная недвижимость в Риге, Латвия
Инвестиционная
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15 объектов найдено
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Инвестиционная
Рига, Латвия
134 м²
€ 214,400
Латвия г.Рига Пакет квартир с гарантированным доходом П…
Инвестиционная
Рига, Латвия
1 200 м²
€ 1,800,000
Предлагаем приобрести офисное здание (4 этажа) на ул. Лачплеша. Полезная площадь 1100 кв.мет…
Инвестиционная
Рига, Латвия
5 650 м²
€ 2,000,000
Предлагаем земельный участок -1936 m2 под строительство проекта в престижном посольскои райо…
Инвестиционная
Рига, Латвия
35 000 м²
€ 2,638,220
Предлагаем приобрести крупный индустриальный объект недалеко от центра Риги (р-он Румбула). …
Инвестиционная
Рига, Латвия
€ 650,000
Элегантная деревянная усадьба Блока, сохранившаяся до наших дней. ИсторияУсадьба «Блокмуйжа»…
Инвестиционная 156 комнат
Рига, Латвия
156 Количество комнат
6 000 м²
6/6 Этаж
€ 2,500,000
Продажа инвестиционного обьекта в прекрасном месте между Центром города и районам Теика.. На…
Инвестиционная
Рига, Латвия
1 200 м²
4/4 Этаж
€ 1,200,000
Недвижимость состоит из земельного участка 961 кв.м и 4-этажного жилого здания общей площали…
Инвестиционная 30 комнат
Рига, Латвия
30 Количество комнат
5 600 м²
9/9 Этаж
€ 3,900,000
Фасадный дом, вход со двора и улицы, лифт, сквозные изолированые помещения, множество залов…
Инвестиционная
Рига, Латвия
Количество этажей 3
€ 600,000
Предлагаем приобрести хороший земельный участок, общей площадью 2081 м2. Земля с проектом о…
Инвестиционная
Рига, Латвия
€ 1,500,000
Предлагаем приобрести отличный земельный участок у моря, рядом с морем и сосновым лесом. Зе…
Инвестиционная
Рига, Латвия
255 м²
4/6 Этаж
€ 814,400
Предлагаем приобрести часть реконструированного здания в Старой Риге! Великолепное расположе…
Инвестиционная
Рига, Латвия
2 000 м²
Количество этажей 4
€ 2,000,000
Предлагаем приобрести офисное здание (3 этажа + мансарда) около Замка Света на ул. Валгума. …
Инвестиционная
Рига, Латвия
€ 645,610
Отличное предложение для инвесторов! На продажу предлагается земельный участок общей площадь…
Инвестиционная
Рига, Латвия
1 900 м²
€ 800,000
Продаётся инвестиционный комплекс, состоящий из двух участков земли.Недвижимость находится …
Инвестиционная
Рига, Латвия
€ 2,635,000
Эксклюзивное предложение на латвийском рынке недвижимости - инвестиционное предложение в 3 к…
Параметры недвижимости в Риге, Латвия
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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