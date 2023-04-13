Купить отель в Риге, Латвия

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Отель 49 комнат
Рига, Латвия
49 Количество комнат
1 683 м²
4/4 Этаж
€ 5,000,000
Продаем 4* гостиницу в Старой Риге. Перспектива увеличить до 100 номеров. В уникальной…
Отель
Рига, Латвия
205 м²
3 Этаж
€ 370,000
Латвия г.Рига Хостел/ мини отель в старом городе …
Отель 2 комнаты
Рига, Латвия
2 Количество комнат
€ 109,000
Латвия г.Рига Квартиры под хостел Квартиры в отр…
Отель 137 комнат
Рига, Латвия
137 Количество комнат
5 179 м²
Количество этажей 5
€ 5,950,000
Предлагаем на продажу здание под реконструкцию в центре Риги - на границе Старого Города и …
Отель 11 комнат
Рига, Латвия
11 Количество комнат
650 м²
5/5 Этаж
€ 2,000,000
Продается гостиница в самом центре Cтарой Pиги. Площадь земли 200м2, здания 660м2. Идеальное…
Отель
Рига, Латвия
210 м²
2/2 Этаж
€ 490,000
Предлагаем приобрести капитально реновированное здание в центре Риги, которое работает как К…
Параметры недвижимости в Риге, Латвия
недорогая
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