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Купить отель в Риге, Латвия

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6 объектов найдено
Отель 49 комнатв Рига, Латвия
Отель 49 комнат
Рига, Латвия
49 Количество комнат 1 683 м² 4/4 Этаж
€ 5,000,000
Продаем 4* гостиницу в Старой Риге.  Перспектива увеличить до 100 номеров. В уникальной…
Отельв Рига, Латвия
Отель
Рига, Латвия
205 м² 3 Этаж
€ 370,000
Латвия г.Рига Хостел/ мини отель в старом городе …
Отель 2 комнатыв Рига, Латвия
Отель 2 комнаты
Рига, Латвия
2 Количество комнат
€ 109,000
Латвия г.Рига &nbsp; Квартиры под хостел &nbsp; Квартиры в отр…
Отель 137 комнатв Рига, Латвия
Отель 137 комнат
Рига, Латвия
137 Количество комнат 5 179 м² Количество этажей 5
€ 5,950,000
Предлагаем на продажу здание под реконструкцию в центре Риги - на границе Старого Города и …
Отель 11 комнатв Рига, Латвия
Отель 11 комнат
Рига, Латвия
11 Количество комнат 650 м² 5/5 Этаж
€ 2,000,000
Продается гостиница в самом центре Cтарой Pиги. Площадь земли 200м2, здания 660м2. Идеальное…
Отельв Рига, Латвия
Отель
Рига, Латвия
210 м² 2/2 Этаж
€ 490,000
Предлагаем приобрести капитально реновированное здание в центре Риги, которое работает как К…

Параметры недвижимости в Риге, Латвия

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