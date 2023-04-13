Купить коммерческую недвижимость в Риге, Латвия

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Рига
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192 объекта найдено
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Ресторан, кафе
Рига, Латвия
5 142 м²
2/2 Этаж
€ 1,550,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис
Рига, Латвия
4 477 м²
2/2 Этаж
€ 2,500,000
Офисное здание с возможностью инвестирования в розничную торговлю и хранение.Офисное здание …
Коммерческая 12 комнат
Рига, Латвия
12 Количество комнат
500 м²
1/2 Этаж
€ 320,000
Предлагаем на продажу 2 здания в тихом центре Риги , идеальное расположение для любого бизн…
Офис
Рига, Латвия
2 104 м²
4/4 Этаж
€ 950,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафе
Рига, Латвия
2 429 м²
5/5 Этаж
€ 2,400,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис
Рига, Латвия
6 714 м²
€ 5,600,000
Офисное здание на продажу - 8 этажей - общая площадь 6 714 кв.м, в том числе цокольный э…
Коммерческая
Рига, Латвия
2 551 м²
€ 10,500,000
Дзирнаву 42 - Милла Кварталс на продажу. - Новый торговый блок - Реконструкция 2019-2020 …
Офис
Рига, Латвия
4 308 м²
€ 17,000,000
Продается офисное здание. - Общая площадь: 5600 м2 (включая подземный паркинг). - Сдаетс…
Коммерческая
Рига, Латвия
1 072 м²
1/3 Этаж
€ 1,350,000
Коммерческое здание частично сдано в аренду известному арендатору и приносит стабильный дохо…
Доходный дом
Рига, Латвия
420 м²
Количество этажей 2
€ 670,000
Продается дом площадью 420м2.Тихий центр, 150м до ул. Чака, 1км. до Центрального вокзала, Зд…
Магазин
Рига, Латвия
209 м²
€ 659,000
Отдельное коммерческое помещение исторического здания нового проекта Lofts&Rosegold. Ко…
Магазин
Рига, Латвия
338 м²
€ 1,096,000
Lofts&Rosegold новый проект 2020 года. Коммерческие помещения на 1 этаже. Общая площ…
Магазин
Рига, Латвия
62 м²
€ 353,000
Lofts&Rosegold новый проект 2020 года. Коммерческие помещения на 1 этаже. Общая площ…
Магазин
Рига, Латвия
357 м²
€ 1,428,000
Lofts&Rosegold новый проект 2020 года. Коммерческие помещения на 1 этаже. Общая площ…
Магазин
Рига, Латвия
231 м²
€ 925,000
Отдельное коммерческое помещение исторического здания нового проекта Lofts&Rosegold. Ко…
Магазин
Рига, Латвия
1 074 м²
€ 4,295,000
Коммерческое помещение и исторического здания нового проекта Lofts&Rosegold 2020 года. К…
Офис
Рига, Латвия
1 634 м²
4/4 Этаж
€ 1,200,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Доходный дом
Рига, Латвия
697 м²
7/7 Этаж
€ 1,375,000
Продаем историческое здание. В 1552 на этом месте впервые упоминается зерновой амбар и склад…
Офис 3 комнаты
Рига, Латвия
3 Количество комнат
243 м²
Количество этажей 6
€ 500,000
Предлагается инвестиционный объект, состоящий из трёх отдельных помещений, занимающих цоколь…
Коммерческая
Рига, Латвия
147 м²
2/2 Этаж
€ 320,000
Предлагаем на продажу коммерческие помещения в одном из самых удобных и активных районах Ри…
Доходный дом 12 комнат
Рига, Латвия
12 Количество комнат
581 м²
3/3 Этаж
€ 1,000,000
Уникальное предложение - Домовладение в очень выгодном месте, почти на самом перекрётске ули…
Коммерческая
Рига, Латвия
1 964 м²
€ 2,300,000
Продается арендное здание в районе Агенскалс. Фасад здания отреновирован. Отремонтирован…
Доходный дом
Рига, Латвия
680 м²
€ 3,000,000
Предлагаем на продажу помещения под ночной клуб/проведение мероприятий/концертов в самом цен…
Коммерческая
Рига, Латвия
€ 1,400,000
Земельный участок в центре Риги по адресу Баласта Дамбис 14/16 на берегу реки Даугавы с видо…
Магазин
Рига, Латвия
302 м²
€ 250,000
Коммерческое помещение в центре на продажу Оживленныя улицы, большой поток людей и машин …
Магазин 2 комнаты
Рига, Латвия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 90,000
Коммерческое помещение на 1ом этаже - магазин Витрины на улицу Бруниниеку. Оживленные у…
Магазин
Рига, Латвия
60 м²
€ 96,000
Коммерческое помещение на 1м этаже - магазин Витрины на улицу Бруниниеку. Квартал между…
Коммерческая
Рига, Латвия
2 182 м²
€ 630,000
Административное здание (напр. 0100 103 0157 00). Год постройки здания: 1946. Здание было р…
Магазин 4 комнаты
Рига, Латвия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
163 м²
€ 825,000
Продается ресторан Entresol в историческом здании в центре Риги по адресу Elizabetes iela 22…
Офис
Рига, Латвия
1 581 м²
€ 1,750,000
Офисное здание на продажу Общая площадь 1581м2 Площадь земли 2254м2 2 этажа + цокольный…
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Параметры недвижимости в Риге, Латвия
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