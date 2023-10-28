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Готовый бизнес в Латвии

коммерческая недвижимость
918
рестораны
9
отели
22
офисы
39
производственные здания
4
доходные дома
47
инвестиционная недвижимость
31
магазины
24
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