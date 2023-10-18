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Коммерческая недвижимость в Олайнский край, Латвия

1 объект найдено
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Olaines pagasts, Латвия
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Olaines pagasts, Латвия
Продаётся участок площадью 6912 м2 в зоне смешанной застройки в центре Яунолайне. Имеется э…
€150,000
Realting.com
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