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Коммерческая недвижимость в Ogres novads, Латвия

2 объекта найдено
Коммерческая в Огре, Латвия
Коммерческая
Огре, Латвия
Площадь 10 064 м²
€590,000
Коммерческая в Огре, Латвия
Коммерческая
Огре, Латвия
Площадь 72 м²
Этаж 1
Продаётся коммерческое помещение 72m2 - современный действующий, студия красоты в городе Oгр…
€100,000
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