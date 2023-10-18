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Продажа офисных помещений в Марупский край, Латвия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Офис с парковкой, с балконом, с террасой в Terini, Латвия
Офис с парковкой, с балконом, с террасой
Terini, Латвия
Площадь 1 676 м²
Этаж 2/2
Площадь здания: 1676 м² (без террасы и летнего конференц-зала) Офисная площадь: 1170 м² Ос…
€1,65 млн
Realting.com
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