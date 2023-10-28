Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Латвия
  4. Марупский край
  5. Гостиницы, отели

Отели в Марупский край, Латвия

коммерческая недвижимость
14
Отель В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Площадь 6 500 м²
Латвия г.Рига   Крупный логистический центр   ГОТОВЫЙ ПРИБЫЛ…
€7,50 млн
Магазин с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Магазин с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Площадь 83 м²
Новый проект состоит из трех домов. Благоустроенный, освещенный двор, с брусчаткой и пешеход…
€86,947
Коммерческая в центре города, с видом на город, с тренажерным залом в Рига, Латвия
Коммерческая в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Рига, Латвия
Предлагаем на продажу участок земли в историческом центре города на улице - Александра Чака.…
€328,196
Коммерческая с парковкой, с охраняемой территорией в Рига, Латвия
Коммерческая с парковкой, с охраняемой территорией
Рига, Латвия
Площадь 990 м²
Новый склад, который в настоящее время находится на стадии строительства. Так же есть возмож…
€686,229
Доходный дом с двором в Рига, Латвия
Доходный дом с двором
Рига, Латвия
Площадь 2 700 м²
Латвия г.Рига   Доходный дом (9% годовых нетто)   Доходный д…
€1,22 млн
Коммерческая в Юрмала, Латвия
Коммерческая
Юрмала, Латвия
Участок земли под застройку на 1-ой линии в Юрмале рядом с концертным залом Дзинтари Земе…
€3,28 млн
Доходный дом в Юрмала, Латвия
Доходный дом
Юрмала, Латвия
Площадь 1 875 м²
Предлагаем приобрести домовладение под реновацию в самом престижном районе города – Старой Р…
€2,98 млн
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Юрмала, Латвия
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Продаётся земельный участок общей площадью 1553 м2 в Юрмале. Все коммуникации: электричеств…
€44,973
Коммерческая в центре города, с видом на город, с тренажерным залом в Рига, Латвия
Коммерческая в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Рига, Латвия
Площадь 104 м²
Этаж 1/6
Предлагаем в аренду хорошее помещение под аренду или продажу. Помещение расположено на одной…
€447,541
Инвестиционная 11 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Кестерциемс, Латвия
Инвестиционная 11 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Кестерциемс, Латвия
Комнаты 11
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести эксклюзивный действующий комплекс отдыха на природе вдали от городског…
€974,644
Коммерческая с парковкой, в центре города, с видом на город в Рига, Латвия
Коммерческая с парковкой, в центре города, с видом на город
Рига, Латвия
Площадь 660 м²
Количество этажей 2
Офисное здание 660 кв.м. Полностью сдано. Есть возможность надстроить 2.5 этажа. 4 отдельн…
€1,19 млн
Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Площадь 30 400 м²
Торговый центр в центре Риги Двух этажный торговый центр общей площадью 30400 м2, включая…
€14,51 млн
Realting.com
Перейти