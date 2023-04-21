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Коммерческая недвижимость в Марупский край, Латвия

2 объекта найдено
Доходный дом в Марупе, Латвия
Доходный дом
Марупе, Латвия
755 м²
€ 399,000
Предлагаем приобрести здание в Риге. Иманта - это микрорайон города Риги, который имеет выго…
Коммерческая 38 комнат в Марупе, Латвия
Коммерческая 38 комнат
Марупе, Латвия
38 Количество комнат 1 647 м² 1/3 Этаж
€ 1,490,000
Статусный дом с землёй (+ стоянка + склады-гаражи + оборудованные автосервисные помещения) в…
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