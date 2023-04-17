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Купить коммерческую недвижимость в Лимбажский край, Латвия

1 объект найдено
Коммерческаяв Skulte, Латвия
Коммерческая
Skulte, Латвия
€ 1,090,800
Земельный участок по адресу Юрмала, проспект Межа, 1, кадастровый номер 1300 008 0186. Площа…

Параметры недвижимости в Лимбажский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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