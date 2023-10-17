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Кафе и рестораны в Лиепая, Латвия

Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе в Лиепая, Латвия
Ресторан, кафе
Лиепая, Латвия
Площадь 3 540 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,35 млн
Realting.com
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