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Коммерческая недвижимость в Кегумский край, Латвия

1 объект найдено
Коммерческая 6 комнат в Birzgale, Латвия
Коммерческая 6 комнат
Birzgale, Латвия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 88 150 м²
€ 470,000
Предлагаем к продаже дом с уникальным прудовым комплексом! В данный момент комплекс "Vol…
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