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Купить доходный дом в Юрмале, Латвия

Доходный дом В архив
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4 объекта найдено
Доходный дом 7 комнатв Юрмала, Латвия
Доходный дом 7 комнат
Юрмала, Латвия
7 Количество комнат 612 м² 3/3 Этаж
€ 1,236,000
Дом расположен в тихой части Юрмалы, всего в 5 минутах пешком от моря. Неподалёку распол…
Доходный домв Юрмала, Латвия
Доходный дом
Юрмала, Латвия
1 875 м²
€ 3,000,000
Предлагаем приобрести домовладение под реновацию в самом престижном районе города – Ст…
Доходный домв Юрмала, Латвия
Доходный дом
Юрмала, Латвия
597 м²
€ 650,000
Предлагаем приобрести замечательный обьект, расположеный в самом центре города Юрмала, ул.Те…
Доходный домв Юрмала, Латвия
Доходный дом
Юрмала, Латвия
1 140 м²
€ 1,500,000
Объект состоит из корпуса 1 площадью 950 кв.м. и корпуса 3 площадью 190 кв.м., а также 69/10…

Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

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