Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Латвия
  4. Юрмала
  5. Готовый бизнес

Готовый бизнес в Юрмале, Латвия

коммерческая недвижимость
44
отели
9
доходные дома
4
инвестиционная недвижимость
12
Готовый бизнес В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Рига, Латвия
Коммерческая для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Рига, Латвия
Площадь 163 м²
Этаж 1/7
Предлагаем на продажу коммерческие помещения в новом проекте в самом центре города Риги. Вхо…
€667,880
Коммерческая для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Рига, Латвия
Коммерческая для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Рига, Латвия
Площадь 2 075 м²
Продаём склад площадью 2075 м2 расположенный между рекой Даугавой и заливом в районе Риги - …
€696,174
Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Площадь 20 135 м²
Латвия г.Рига Комплекс зданий в Риге Комплекс коммерческих зданий в …
€7,03 млн
Офис в Рига, Латвия
Офис
Рига, Латвия
Площадь 4 477 м²
Этаж 2/2
Офисное здание с возможностью инвестирования в розничную торговлю и хранение.Офисное здание …
€2,50 млн
Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Количество квартир: 60 единиц. Парковочные места: 60 ​​ед. Площадь застройки: ~ 1500 м2 О…
€298,000
Коммерческая 2 комнаты в Рига, Латвия
Коммерческая 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Дом с улицы, место для парковки, вход с улицы, платная стоянка, одна изолирована комната, из…
€109,934
Магазин с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Магазин с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Площадь 62 м²
Lofts&Rosegold новый проект 2020 года. Коммерческие помещения на 1 этаже. Общая площ…
€353,000
Магазин 4 комнаты в Рига, Латвия
Магазин 4 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Продается ресторан Entresol в историческом здании в центре Риги по адресу Elizabetes iela 22…
€825,000
Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Площадь 250 м²
Этаж 1
 Латвия г.Рига Действующий ресторан Действующий рес…
€234,336
Инвестиционная для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Лиепая, Латвия
Инвестиционная для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Лиепая, Латвия
Площадь 44 000 м²
Основная территория: - Участок земли общей площадью в 17,6 га (176 352 м2), с прилегающими к…
€3,98 млн
Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 125 м²
Продается коммерческое помещение. Новый Проект Place 4. Будет готов осенью 2024. Опис…
€376,200
Коммерческая в Салацгрива, Латвия
Коммерческая
Салацгрива, Латвия
Продаётся участок земли под застройку. Данный участок земли предназначен для постройки одног…
€3,50 млн
Realting.com
Перейти