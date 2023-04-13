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Купить инвестиционная недвижимость с бассейном в Юрмале, Латвия

Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционнаяв Юрмала, Латвия
Инвестиционная
Юрмала, Латвия
€ 300,000
Продаётся инвестиционный проект многоквартирного дома. Готовый проект с красной печатью и ра…

Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
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