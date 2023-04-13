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Купить инвестиционная недвижимость с видом на море в Юрмале, Латвия

Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционнаяв Юрмала, Латвия
Инвестиционная
Юрмала, Латвия
5 275 м² Количество этажей 3
€ 4,100,000
Предлагаем привлекательный элитный проект - The Key Art Style Residence в самом центре Юрмал…

Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
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