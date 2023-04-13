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Купить коммерческую недвижимость в Юрмале, Латвия

29 объектов найдено
Коммерческаяв Юрмала, Латвия
Коммерческая
Юрмала, Латвия
7 810 м² Количество этажей 3
€ 12,000,000
Продаётся торговый центр (7810кв/м) с земельным участком (23847кв/м) в самом быстроразвивающ…
Отельв Юрмала, Латвия
Отель
Юрмала, Латвия
1 025 м² 3/3 Этаж
€ 1,200,000
300 метров от пляжаСостоит из двух корпусов: Главный корпус, 3 этажа, 900 м2. Второй корпус,…
Доходный дом 7 комнатв Юрмала, Латвия
Доходный дом 7 комнат
Юрмала, Латвия
7 Количество комнат 612 м² 3/3 Этаж
€ 1,236,000
Дом расположен в тихой части Юрмалы, всего в 5 минутах пешком от моря. Неподалёку распол…
Магазинв Юрмала, Латвия
Магазин
Юрмала, Латвия
2 135 м²
€ 1,200,000
Продается земля со зданием под реконструкцию в Юрмале. Есть проект. Есть договоренности с…
Инвестиционнаяв Юрмала, Латвия
Инвестиционная
Юрмала, Латвия
466 м² 2/3 Этаж
€ 525,000
Продаётся часть исторического каменного здания с красивым фасадом 1914 года постройки, явл…
Коммерческая 4 комнатыв Юрмала, Латвия
Коммерческая 4 комнаты
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 103 м² 1/3 Этаж
€ 308,400
Предлагаем на продажу отличное коммерческое помещение в самом сердце города Юрмалы - Майори …
Отельв Юрмала, Латвия
Отель
Юрмала, Латвия
2 479 м²
€ 1,312,500
Продаётся 4* гостиница Segevold, в одном из красивейших городов Латвии – в Сигулде, …
Коммерческаяв Юрмала, Латвия
Коммерческая
Юрмала, Латвия
309 м² 1 Этаж
€ 650,000
Латвия г.Юрмала Ресторан на пешеходной улице Ресторан на…
Коммерческаяв Юрмала, Латвия
Коммерческая
Юрмала, Латвия
€ 3,500,000
Участок земли под застройку на 1-ой линии в Юрмале рядом с концертным залом Дзинтари Земе…
Коммерческаяв Юрмала, Латвия
Коммерческая
Юрмала, Латвия
500 м²
€ 1,350,000
Коммерческие помещения с арендатором на пешеходной улице Юрмалы Торговые помещения на пер…
Коммерческаяв Юрмала, Латвия
Коммерческая
Юрмала, Латвия
1 368 м²
€ 2,400,000
Жилой комплекс с коммерческими площадями в 200 м от концертного зала Дзинтари в Юрмале 4 …
Отельв Юрмала, Латвия
Отель
Юрмала, Латвия
1 197 м² 3/3 Этаж
€ 3,500,000
Предлагается на аренду или продается новая коммерческая собственность, в Юрмале, Майори, ули…
Отельв Юрмала, Латвия
Отель
Юрмала, Латвия
1 838 м²
€ 1,900,000
Предлагаем на продажу недвижимое имущество - гостиницу, которая расположена на самой попул…
Доходный домв Юрмала, Латвия
Доходный дом
Юрмала, Латвия
1 875 м²
€ 3,000,000
Предлагаем приобрести домовладение под реновацию в самом престижном районе города – Ст…
Коммерческаяв Юрмала, Латвия
Коммерческая
Юрмала, Латвия
340 м²
€ 510,000
Предлагаем на аренду или покупку помещения, расположенные на 3 уровнях общей площадью 340,4м…
Отель 26 комнатв Юрмала, Латвия
Отель 26 комнат
Юрмала, Латвия
26 Количество комнат 1 000 м² 1/3 Этаж
€ 1,100,000
Продаются 2 новостройки в Юрмале, Меллужи: трёхэтажная гостиница и двухэтажный дом на шосс…
Инвестиционная 10 комнатв Юрмала, Латвия
Инвестиционная 10 комнат
Юрмала, Латвия
10 Количество комнат 650 м²
€ 950,000
Предлагаем приобрести здание с просторной собственной территорией, которое находится в Юрмал…
Инвестиционная 2 комнатыв Юрмала, Латвия
Инвестиционная 2 комнаты
Юрмала, Латвия
2 Количество комнат 1/3 Этаж
€ 900,000
Инвестиционный проект: земля с проектом в центре Юрмалы, рядом с морем, улицей Йомас и конце…
Инвестиционнаяв Юрмала, Латвия
Инвестиционная
Юрмала, Латвия
€ 300,000
Продаётся инвестиционный проект многоквартирного дома. Готовый проект с красной печатью и ра…
Коммерческая 13 комнатв Юрмала, Латвия
Коммерческая 13 комнат
Юрмала, Латвия
13 Количество комнат 296 м² Количество этажей 2
€ 350,000
Двухэтажный дом в центре Дубулты, 3 отдельных входа. Полная реконструкция крыши, фасада, тер…
Инвестиционнаяв Юрмала, Латвия
Инвестиционная
Юрмала, Латвия
2 815 м² Количество этажей 3
€ 3,100,000
Предлагаем привлекательный инвестиционный проект в самом центре Юрмалы - на проспекте Дзинта…
Инвестиционнаяв Юрмала, Латвия
Инвестиционная
Юрмала, Латвия
5 275 м² Количество этажей 3
€ 4,100,000
Предлагаем привлекательный элитный проект - The Key Art Style Residence в самом центре Юрмал…
Инвестиционнаяв Юрмала, Латвия
Инвестиционная
Юрмала, Латвия
2 992 м² Количество этажей 3
€ 790,000
Предлагаем на продажу инвестиционный объект в Юрмале в районе Яундубулты. Проект расположен …
Доходный домв Юрмала, Латвия
Доходный дом
Юрмала, Латвия
597 м²
€ 650,000
Предлагаем приобрести замечательный обьект, расположеный в самом центре города Юрмала, ул.Те…
Магазин 15 комнатв Юрмала, Латвия
Магазин 15 комнат
Юрмала, Латвия
15 Количество комнат 294 м² Количество этажей 3
€ 690,000
Продаёт 3 этажный доходный дом расположенный в самом центре Юрмалы - в Дубулты. Здание имеет…
Инвестиционнаяв Юрмала, Латвия
Инвестиционная
Юрмала, Латвия
12 114 м²
€ 2,000,000
Продается ивестиционный обьект с комерческими зданиями и земельным участком.Назначение: 1. а…
Инвестиционнаяв Юрмала, Латвия
Инвестиционная
Юрмала, Латвия
8 000 м²
€ 1,200,000
Продается часть инвестиционного обьекта с коммерческим зданием и земельным участком по адрес…
Доходный домв Юрмала, Латвия
Доходный дом
Юрмала, Латвия
1 140 м²
€ 1,500,000
Объект состоит из корпуса 1 площадью 950 кв.м. и корпуса 3 площадью 190 кв.м., а также 69/10…
Отельв Юрмала, Латвия
Отель
Юрмала, Латвия
1 000 м²
€ 2,300,000
Гостиница находится в самом сердце Юрмалы, в Майори. В месте рядом с главной улицей, улицей …

Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

Недвижимость в Юрмале — насколько перспективны инвестиции в жилье на прибалтийском курорте

Знаменитый курортный город на побережье Рижского залива считается престижным местом для жизни и отдыха. Цены на жилье в Юрмале очень разнообразны. В районе пешеходной улицы Йомас и концертного зала Дзинтари располагаются элитные трехкомнатные апартаменты.

Коттеджи и виллы с видом на море размещаются вдоль пляжа по первой линии. Малоэтажные дома новой постройки с современными квартирами находятся в респектабельных районах и парковых зонах. На окраинах имеются типовые здания с дешевыми однокомнатными и двухкомнатными помещениями.

В качестве летних дач котируются старинные деревянные домики с башенками, резными перилами и маленькими окнами со ставнями.

Какие привилегии открывает приобретение недвижимости в Юрмале

Покупка жилья дает следующее преференции:

  • шенген сроком на 5 лет;
  • доступ к качественной медицине;
  • льготные условия обучения в местных ВУЗах.

Если купить недвижимость в Юрмале за 250 000 € и более, можно получить ВНЖ, а в будущем и ПМЖ. Такое право приобретает не только основной собственник, но и его супруг/супруга и несовершеннолетние дети. При продлении статуса взимается налог в размере 5000 евро.

Почему владеть жилой недвижимостью в Юрмале выгодно

Среди преимуществ жизни на балтийском побережье:

  • благоприятная экологическая обстановка;
  • привлекательные пейзажи;
  • чистые пляжи;
  • развитая инфраструктура;
  • близость к столице.

По мнению риэлторов, стоимость квартир и домов в Юрмале еще не достигла своего максимума, и есть реальная перспектива роста цен в ближайшие 5 лет. А стабильный доход от сдачи в аренду можно получать круглый год.

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