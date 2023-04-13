Купить коммерческую недвижимость в Юрмале, Латвия

Недвижимость в Юрмале — насколько перспективны инвестиции в жилье на прибалтийском курорте
Знаменитый курортный город на побережье Рижского залива считается престижным местом для жизни и отдыха. Цены на жилье в Юрмале очень разнообразны. В районе пешеходной улицы Йомас и концертного зала Дзинтари располагаются элитные трехкомнатные апартаменты.
Коттеджи и виллы с видом на море размещаются вдоль пляжа по первой линии. Малоэтажные дома новой постройки с современными квартирами находятся в респектабельных районах и парковых зонах. На окраинах имеются типовые здания с дешевыми однокомнатными и двухкомнатными помещениями.
В качестве летних дач котируются старинные деревянные домики с башенками, резными перилами и маленькими окнами со ставнями.
Какие привилегии открывает приобретение недвижимости в Юрмале
Покупка жилья дает следующее преференции:
- шенген сроком на 5 лет;
- доступ к качественной медицине;
- льготные условия обучения в местных ВУЗах.
Если купить недвижимость в Юрмале за 250 000 € и более, можно получить ВНЖ, а в будущем и ПМЖ. Такое право приобретает не только основной собственник, но и его супруг/супруга и несовершеннолетние дети. При продлении статуса взимается налог в размере 5000 евро.
Почему владеть жилой недвижимостью в Юрмале выгодно
Среди преимуществ жизни на балтийском побережье:
- благоприятная экологическая обстановка;
- привлекательные пейзажи;
- чистые пляжи;
- развитая инфраструктура;
- близость к столице.
По мнению риэлторов, стоимость квартир и домов в Юрмале еще не достигла своего максимума, и есть реальная перспектива роста цен в ближайшие 5 лет. А стабильный доход от сдачи в аренду можно получать круглый год.